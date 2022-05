Homens e mulheres podem voltar a comer juntos em restaurantes em Herat no Afeganistão

Homens e mulheres estão novamente autorizados a comer juntos em restaurantes em Herat, no oeste do Afeganistão, onde as autoridades talibãs tentaram impor a segregação de género, segundo confirmaram hoje alguns estabelecimentos.

"As restrições foram suspensas e os restaurantes podem mais uma vez permitir que as famílias comam juntas", disse Jawad Tawangar, rececionista de um restaurante, em Herat, à Agence France-Presse (AFP).

Um responsável do Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício em Herat, Riazullah Seerat, disse à AFP, na quinta-feira, que as autoridades ordenaram que homens e mulheres fossem separados nos restaurantes.

Esta medida, comunicada verbalmente aos proprietários dos restaurantes, aplicava-se igualmente aos homens e mulheres que fossem marido e mulher.

Contudo, hoje, as autoridades talibãs negaram a imposição de tal proibição.

"Esta informação é infundada e falsa, negamo-la completamente (...) Nunca tal coisa foi ordenada", disse Mohammad Sadeq Akif Muhajir, porta-voz nacional do Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício.