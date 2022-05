Peregrinação a Fátima com mais de uma centena de grupos organizados de mais de 20 países

Os serviços do Santuário de Fátima registaram, até à manhã de hoje, 114 grupos organizados de peregrinos para a peregrinação de hoje e sexta-feira, a primeira sem os constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19 nos dois últimos anos.

Embora ainda sem atingir os números pré-pandemia, os grupos organizados de peregrinos vão regressando ao Santuário, havendo indicações de que muitos têm procurado outras datas para irem até à Cova da Iria, evitando as grandes aglomerações.

Dos 114 grupos já registados pelo Santuário, 58 são portugueses. A Itália, com 12 grupos, é o país estrangeiro até agora mais representado.

Alemanha, Áustria, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Croácia, El Salvador, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, França, Gibraltar, Irlanda, Letónia, Malta, México, Polónia, República Dominicana, Suíça e Vietname têm também grupos registados para as cerimónias de hoje e de sexta-feira, presididas pelo arcebispo Edgar Peña Parra, substituto da Secretaria de Estado do Vaticano.

Entretanto, no serviço de lava-pés do Santuário foram já atendidos no âmbito desta peregrinação 156 peregrinos e no posto de socorros 116 pessoas.

Edgar Peña Parra, de 62 anos, é diplomata da Santa Sé desde 1993, sendo de origem venezuelana.

Atual substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, serviu como Núncio Apostólico no Paquistão, entre 2011 e 2014, e em Moçambique, de 2014 a 2018.