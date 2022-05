Expectativas de construtores automóveis alemães pioram em Abril

As expectativas dos fabricantes de automóveis alemães deterioraram-se ainda mais em Abril, devido à incerteza criada pela guerra na Ucrânia, informou hoje o instituto alemão ifo.

Num comunicado hoje divulgado, o ifo precisa que o indicador das expectativas caiu para -30,4 pontos em Abril, contra -21,8 pontos em Março.

O director do Ifo Center for Industrial Organization and New Technologies, Oliver Falck, afirma que a guerra na Ucrânia criou "muita incerteza" para os fabricantes de automóveis alemães.

As expectativas também pioraram entre os fornecedores em Abril, tendo caído de -39,8 pontos em março para -44,3 pontos.

Em contraste, os fabricantes de automóveis estão mais uma vez otimistas em relação à situação comercial atual, refere o ifo.

"Os fabricantes são capazes de praticar preços mais altos, o que significa que podem aumentar os seus rendimentos apesar de venderem menos unidades", diz Falck.

Os planos de preços subiram para um novo máximo histórico de 86,9 pontos em Abril, contra 84,5 pontos em Março.

A situação das encomendas manteve-se excelente, apesar de se ter registado uma queda.

"A falta de produtos intermédios levou os fabricantes a reduzir a produção", diz Falck. No entanto, as expectativas de produção são optimistas.

O ifo refere também que os fornecedores também esperam poder adicionar custos de produção acrescidos aos preços de venda.

Os planos de preços subiram para um recorde histórico de 68,5 pontos, contra 64,0 pontos em Março.

Muitas empresas ao longo da cadeia de fornecimento são mais uma vez afectadas pela falta de produtos intermédios.

As avaliações positivas e negativas da situação comercial atual mantiveram-se equilibradas.