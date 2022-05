Economia da Arábia Saudita cresce devido à guerra na Ucrânia

A Arábia Saudita registou no primeiro trimestre deste ano a taxa de crescimento mais elevada na última década, com a economia a expandir-se 9,6% face ao primeiro trimestre do ano passado.

"A atividade petrolífera ajudou o Produto Interno Bruto (PIB) real a atingir a maior taxa de crescimento numa década, de 9,6%, no primeiro trimestre de 2022", disse a Autoridade Estatística Saudita nas suas primeiras estimativas divulgadas hoje, de acordo com a agência francesa de notícias France-Presse (AFP).

O setor petrolífero cresceu 20,4% de janeiro a março deste ano, em comparação com o período homólogo do ano passado, ao passo que as atividades não petrolíferas cresceram 3,7%, de acordo com os números oficiais.

A guerra no Ucrânia e o aumento dos preços do crude têm sido favoráveis às economias exportadoras de petróleo, como é o caso da Arábia Saudita, que desde a invasão da Ucrânia pela Rússia tem resistido aos pedidos dos Estados Unidos da América para aumentar a produção e assim controlar a subida de preços.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a Arábia Saudita cresça 7,6% este ano.