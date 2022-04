"No Brasil somos contra o aborto", responde Bolsonaro a Lula

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que aspira a renovar o seu mandato em outubro, criticou as palavras de Lula da Silva, favorito para as eleições, afirmando que o Brasil é contra o aborto.

"No Brasil somos contra o aborto", afirmou Bolsonaro, reagindo a uma declaração que Lula fez esta semana, quando argumentou que o aborto deveria ser tratado como "uma questão de saúde pública, para que todos tenham o direito", em vez de ser permitido, como é atualmente o caso, apenas em casos de risco para a mãe, violação ou fetos com anencefalia.

"Este é um Governo cristão que defende a família, respeita as forças armadas e o povo", declarou, perante centenas de pessoas durante a inauguração das obras no aeroporto de Passo Fundo, no interior do estado do Rio Grande do Sul.

O líder brasileiro também minimizou as sondagens que atribuem um claro favoritismo a Lula, que tem uma intenção de voto de mais de 40% em comparação com os 30% de apoio de Bolsonaro.

"Quem acredita nas sondagens, também acredita no Pai Natal", disse, elogiando logo de seguida as políticas do seu Governo que facilitaram o acesso civil às armas, a fim de facilitar a "autodefesa" contra o crime.

"Facilitámos a compra e nos últimos três anos a venda de armas duplicou" no país, disse Bolsonaro, que assegurou que com isso nada mais fez do que tornar "as ansiedades" da sociedade uma realidade.

"Um povo armado nunca será escravizado", reiterou o líder, um capitão da reserva militar, que disse estar convencido de que, com estas armas, os brasileiros "poderão reagir a qualquer ditador em serviço que queira roubar a liberdade" do país.

"Isso é uma reserva. O maior exército que temos é o povo brasileiro", declarou.