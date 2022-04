Tudo o que deve saber antes de comprar um telescópio

A primeira coisa que devemos saber antes de comprar um telescópio é, sem dúvida, a especificação da abertura, ou seja, do diâmetro da lente principal ou do espelho do telescópio. Quanto mais abertura, mais brilhante será a imagem. A abertura também influencia a maioria das outras especificações principais do telescópio, incluindo especificações práticas (mas não óticas), como o custo e o peso.

Um bom telescópio para observadores amadores de objetos celestes tem uma abertura de 80 mm a 300 mm (3,15” a 12” polegadas) ou mais. Alguns grandes telescópios profissionais, de milhares de euros, têm espelhos com uma abertura de até 10 metros (400 polegadas), sendo aproximadamente do tamanho de um pequeno lago.

Um telescópio com um espelho objetivo de 200 mm de abertura pode capturar quatro vezes mais luz do que um telescópio com um espelho de 100 mm. O custo e o peso de uma lente também aumentam proporcionalmente. Essas são as desvantagens principais e uma das razões pela qual muitas pessoas não têm um refletor Dobsoniano, pois os custos são elevados.

O segundo ponto que devemos ter em consideração é a distância focal que não é um parâmetro tão importante do telescópio em comparação com a abertura, mas é importante perceber que quanto maior for a distância focal, menos a imagem precisa de ser ampliada com uma ocular. Uma ampliação maior pode, portanto, ser alcançada com um telescópio de longa distância focal, no entanto o campo de visão é menor.

Os telescópios com uma distância focal longa são normalmente mais estáveis no ajuste e também são menos propensos a erros óticos, uma vez que a luz tem de ser refratada com menos força e refletida com um ângulo menor para atingir o ponto focal.

Já os telescópios com uma distância focal curta são mais luminosos, mostram uma imagem mais brilhante e na astrofotografia precisam de um tempo de exposição mais curto para o mesmo resultado. Porém, o parâmetro decisivo para a "velocidade" de um sistema ótico não é apenas a distância focal, mas a relação de abertura, isto é, a relação entre a abertura e a distância focal.

Para obter uma imagem adequada e que possa ser observada com os nossos olhos, o telescópio usa uma segunda lente, ou uma coleção de lentes, chamada de ocular. A ocular amplia a imagem da objetiva e quase todos os telescópios permitem que troque as oculares para obter diferentes ampliações.

Se deseja obter uma ampliação de 100x, use uma ocular de 12 mm. Se pretender aumentar ainda mais a ampliação deverá optar por uma objetiva com ainda menor diâmetro, como por exemplo, 6mm.

