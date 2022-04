1 milhão e 845 mil testes rápidos realizados desde 2021

Desde o ano passado, já foram realizados mais de 1 milhão e 845 mil testes rápidos de antigénio na Região, gratuitos para o utente, através do protocolo estabelecido entre a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, a Associação Nacional de Farmácias e a Associação Comercial e Industrial do Funchal.

A partir de 1 de Maio, este protocolo mantém-se activo apenas com os postos aderentes, associados da ACIF prestadores deste serviço, nas condições já conhecidas. Ou seja, os testes TRAg para detecção do vírus que provoca a COVID-19 estão disponíveis, gratuitamente, aos utentes, residentes e visitantes quando se apresentem com temperatura corporal igual ou superior a 38°C, independentemente do seu estado vacinal.

O teste é também comparticipado na sua totalidade às crianças e jovens até aos 17 anos, independentemente do seu esquema vacinal, ao quinto dia após contacto com um caso positivo coabitante.