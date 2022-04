PS/Açores diz que é preciso "aperfeiçoar Abril"

O PS/Açores destacou hoje que o 25 de Abril de 1974 consagrou "as históricas aspirações autonomistas" de açorianos e madeirenses, mas considerou que é preciso "aperfeiçoar Abril" para alcançar "mais e melhores patamares" de liberdade, solidariedade e autonomia.

Num comunicado enviado às redações, a propósito do 48º aniversário do 25 de Abril de 1974, o PS/Açores sublinha que "a revolução democrática de Abril" trouxe "a liberdade, a democracia, a justiça social".

"E, para nós, povo açoriano, abriu as portas à consagração, como parte impostergável do regime democrático, da Autonomia Insular, reconhecendo, homenageando e consagrando as "históricas aspirações autonomistas" de açorianos e madeirenses, lê-se no comunicado.

Os socialistas açorianos assinalam ainda que "foi também Abril que acolheu, fixando-a como limite irrevisível da nova Constituição Democrática, a Autonomia Insular", em nome "da justiça social, da solidariedade nacional" que "verdadeiramente compensasse as desigualdades derivadas da insularidade" e "reconhecendo assim a justiça e legitimidade" das "históricas aspirações autonomistas".

Mas, "a revolução democrática de Abril não nos dispensa, felizmente do direito e do dever de continuar Abril, aperfeiçoar Abril, encontrando as melhores respostas a que cada tempo nos convoca e desafia, para alcançarmos mais e melhores patamares de Liberdade, Solidariedade e Autonomia", defende o PS/Açores.

O PS/Açores realça ainda a "coragem e abnegação" dos "protagonistas" de "Abril", dos "mais notáveis aos simplesmente anónimos, que não se vergaram à indignidade, ao autoritarismo, à fatalidade da pobreza honesta, e que afrontaram perseguições, discriminações, detenções e prisões arbitrárias, a tortura, e mesmo a morte".

"Lembrar a sua coragem e abnegação é pois da mais elementar justiça e gratidão, com a humildade democrática de reconhecermos a tantos as conquistas que hoje queremos que sejam tão indiscutíveis como banais", acrescenta o PS/Açores.

Nesta data "tão marcante e desafiadora", o PS/Açores sauda ainda as açorianas e açorianos "plenamente confiantes nos seus anseios de liberdade, justiça e mais solidariedade e dignidade" para a Região.

"Fiéis e orgulhosos do seu passado, os Socialistas dos Açores, continuarão a empenhar-se por uns Açores mais democráticos, mais igualitários, mais solidários, mais desenvolvidos, e dispostos a enfrentar as adversidades, que nunca serão fatalidades a aceitar", vinca o PS açoriano, na nota divulgada.