Marine Le Pen já votou na segunda volta das presidenciais

A candidata da extrema-direita Marine Le Pen votou hoje na segunda volta das eleições presidenciais francesas, nas quais enfrenta o liberal e actual chefe de Estado, Emmanuel Macron.

Le Pen votou pouco depois das 11:10 (10:10 em Portugal) no seu círculo eleitoral, em Hénin Beaumont, uma pequena cidade perto da fronteira belga, no norte do país.

A acompanhar a líder de extrema-direita esteve o autarca de Hénin Beaumont, Steeve Briois, que pertence ao mesmo partido de Le Pen, o Rassemblement Nacional (RN ou Reagrupamento Nacional, em português).

Durante os minutos que antecederam a sua chegada à assembleia de voto, a candidata cumprimentou as pessoas com que se ia cruzando na rua.

Le Pen deverá agora almoçar com Brióis em Hénin Beaumont e, à tarde, viajará para Paris, dirigindo-se primeiro a casa e, depois, para a sua sede de campanha, onde aguardará os resultados. Em caso de vitória, a celebração acontecerá na Praça da Concórdia, junto à avenida dos Campos Elísios.

Nenhuma sondagem dá a vitória a Marine Le Pen na segunda volta das eleições presidenciais francesas. As últimas projeções, divulgadas na sexta-feira, no último dia de campanha, colocavam-na entre seis e 14 pontos abaixo de Emmanuel Macron.

Ainda assim, esta diferença está longe da registada nas anteriores presidenciais de 2017, em que a líder da extrema-direita sofreu uma derrota esmagadora, com 33,90% dos votos, contra 66,10% de Macron.

O líder da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, que ficou em terceiro lugar na primeira volta, no passado dia 10, com 21,95% dos votos, votou em Marselha pouco antes das 10:45 da manhã.

Em quem vão votar os eleitores de Mélenchon -- que, por menos de meio milhão de votos (obteve 7,7 milhões), não passou à segunda volta - é uma das questões centrais para o resultado destas eleições, que será conhecido imediatamente após o fecho das últimas assembleias de voto, pelas 20:00, hora local.

Uma das primeiras personalidades políticas a votar foi o conservador Édouard Philippe, que foi primeiro-ministro de Macron entre Maio de 2017 e o verão de 2020. Philippe votou pouco depois das 8:10 locais, na cidade de Le Havre, onde é autarca.

Na primeira volta das presidenciais, Macron obteve 27,85% dos votos, contra os 23,15% da sua rival.