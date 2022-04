Unidade do Doente Frágil é composta por nove camas

A Unidade do Doente Frágil no Hospital dos Marmeleiros é pioneira a nível nacional. Em funcionamento há nove meses, é composta por nove camas distribuídas por três salas no 4. Piso Nascente da unidade hospitalar, número que ocasionalmente é reforçado com camas recrutadas fora da unidade, revelou Miguel Homem Costa, responsável pela Unidade, que destaca o facto desta aposta contribuir para evitar várias altas problemáticas. A média de idades dos utentes acolhidos é de 77,6 anos.

Instalada no Hospital dos Marmeleiros, é a primeira unidade do género criada no País.

O presidente do Governo Regional visitou esta manhã esta Unidade, que visa servir de interface entre a alta clínica e a ida para casa de um doente. E que vem apresentando resultados muito positivos.

A Unidade do Doente Frágil (UDF) no SESARAM abriu portas a 15 de Julho de 2021 e trata-se de uma Unidade clínica altamente diferenciada, que tem como principal objectivo promover cuidados de saúde a doentes frágeis e servir de interface entre a alta clínica e o regresso ao domicílio.

Fisicamente, está localizada no quarto piso, ala nascente, do Hospital dos Marmeleiros.

A equipa que a constitui é multidisciplinar e conta com a colaboração de 14 profissionais de diferentes áreas.

A Unidade do Doente Frágil no SESARAM é coordenada pelo médico especialista em Medicina Interna, Miguel Homem Costa.

Os doentes admitidos na UDF são provenientes das Enfermarias de Medicina Interna, em fase de pré-alta ou em situação de alta problemática, mas que reúnam condições de regressar ao domicílio após recuperação parcial ou total dos défices apresentados.

Esta Unidade oferece a avaliação e tratamento de doentes frágeis maiores de 18 anos.