Relação valida condenação de Franklim Lobo a 11 anos de prisão por tráfico de droga

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) rejeitou o recurso apresentado por Franklim Lobo contra a sua condenação a 11 anos de prisão por tráfico de droga, confirmando a decisão de primeira instância.

No acórdão de terça-feira, a que a Lusa teve hoje acesso, os juízes indeferiram ainda um recurso do Ministério Público (MP) para que Franklim Lobo fosse também condenado pela prática do crime de liderança de associação criminosa com vista ao tráfico de estupefacientes, após o arguido, de 66 anos, ter sido absolvido deste crime no acórdão do Tribunal Criminal de Lisboa, em 06 de abril de 2021.

Franklim Lobo respondeu em julgamento por tráfico de droga e associação criminosa, num processo extraído da Operação Aquiles, no qual dois ex-inspetores da PJ foram julgados por alegado envolvimento com traficantes de cocaína e haxixe.

Nascido em 1955 na freguesia de Vermelha, Cadaval, Franklim Lobo estava referenciado pela PJ como tendo um longo historial de ligação ao narcotráfico, tendo sido detido em março de 2019 em Málaga, Espanha, após mandado de detenção europeu (MDE).