Capoeira Lounge sugere um brinde a todos os Pais

No sábado, dia 19 de Março, a partir das 16h, prova de vinhos, por apenas 25€ por pessoa. Descubra a nossa adega vinhos com uma seleção exclusiva de todas as regiões portuguesas. Aproveite e fique para jantar no restaurante Atlantis, menu à la carte (3 pratos com bebidas da casa incluídas), 25€ por pessoa.

Jantar - Condições especiais para crianças até aos 12 anos.

Capoeira Lounge Bar, Caniço de Baixo,

Complexo Balnear Lido Galomar, piso – 2

Info e reservas: 291 930 930 [email protected] Lounge sugere um brinde a todos os Pais