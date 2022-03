Kiev vai propor a Moscovo criação de corredores humanitários

A delegação ucraniana vai propor a criação de corredores humanitários na segunda ronda de negociações com a Rússia sobre a guerra na Ucrânia, prevista para hoje, disse o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podoliak.

O conselheiro do Presidente Volodymyr Zelensky referiu à agência ucraniana Ukrinform que o objetivo imediato no novo encontro é a criação de corredores humanitários na Ucrânia, país que a Rússia invadiu em 24 de fevereiro.

"O resto será de acordo com as circunstâncias", disse Podoliak, que integra a delegação da Ucrânia às negociações.

Podoliak publicou na rede social Twitter uma foto conjunta com Davyd Arakhamiya, dirigente do partido no poder Servo do Povo, que assinalou o momento da partida para a Bielorrússia.

"A caminho das negociações com a Federação Russa. Já nos helicópteros...", escreveu na mensagem.

A Ucrânia acusou a Rússia de já ter matado mais de 2.000 civis desde que iniciou a ofensiva militar de larga escala, há uma semana, mas Moscovo afirma que só tem atacado alvos militares.

A delegação russa tinha divulgado anteriormente que a reunião deveria começar pelas 15:00 locais (12:00 em Lisboa), mas desconhece-se ainda se os negociadores já iniciaram as negociações.

A primeira reunião entre negociadores ucranianos e russos decorreu na segunda-feira, na região bielorrussa de Gomel, no quinto dia de combates na Ucrânia, que foi novamente invadida pela Rússia depois de ter perdido a Crimeia para Moscovo em 2014.