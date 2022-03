Aviões e navios caça-minas turcos em "estado de alerta" no Mar Negro após descoberta de minas

Navios caça-minas e aviões de patrulhamento marítimo turcos encontram-se "todos em estado de alerta", depois de terem sido descobertas duas minas a flutuar no Mar Negro, ao largo da costa turca, referiu hoje o ministro da Defesa turco.

"As minas detetadas serão imediatamente destruídas, numa área segura", por equipas especializadas da Marinha turca, informou o ministro da Defesa, Hulusi Akar, em comunicado.

De acordo com Hulusi Akar, desconhece-se a origem das duas minas detetadas sábado e segunda-feira, que podem ter sido trazidas da Ucrânia pela corrente, bem como o número de minas navais que podem ter escapado e sido levadas até ao Mar Negro.

Uma delas foi detetada e neutralizada na segunda-feira, ao largo de Igneada (noroeste), perto da fronteira da Turquia com a Bulgária.

Já antes, no sábado, tinha sido desativada outra mina na entrada do Bósforo, a norte de Istambul.

O ministro da Defesa turco disse ainda estar a "cooperar com a Roménia e a Bulgária" a propósito desta matéria, enquanto a Roménia informou que na segunda-feira destruiu uma mina ao largo da sua costa no Mar Negro.

A Marinha turca já tinha alertado, a 21 de março, para o risco de minas navais provenientes da costa ucraniana, que se poderiam ter soltado na sequência de uma tempestade, emitindo uma mensagem no sistema de alerta marítimo NAVTEX.

De acordo com a Convenção de Haia de 1907, as minas submarinas devem estar equipadas com sistemas que as tornam inofensivas, na eventualidade de se soltarem.

No entanto, as minas mais antigas podem não estar ainda equipadas com esses sistemas, representando um perigo, apontou a comunicação social turca.

As autoridades turcas não especificaram se as minas descobertas estavam equipadas com tais mecanismos.