Margarida Pocinho pede aos governantes e às empresas estratégias para a igualdade de oportunidades

Com vista a assinalar o Dia Internacional da Mulher, a vereadora da CMF, Margarida Pocinho, participou esta terça-feira, 8 de Março, no Parque de Santa Catarina, num conjunto de actividades da responsabilidade do Centro Comunitário do Funchal.

Margarida Pocinho destacou, na ocasião, a importância destas iniciativas promovidas pelos centros comunitários, às quais o município dá muito valor e aposta cada vez mais, até porque, conforme alerta, “a estatística diz, que só apenas 10% das mulheres tem acesso a actividades extralaborais”, pois “elas querem ir ao ginásio e não conseguem, enquanto que 20% dos homens conseguem”.

Nesse sentido, a vereadora defende que o investimento que é feito pela autarquia nestas iniciativas é "fundamental" e constitui uma "oportunidade" para que, no Funchal, as mulheres consigam participar em actividades físicas e culturais.

Margarida Pocinho chama atenção que a mulher precisa ainda hoje da igualdade de oportunidades.

“Nós queremos salários iguais, igualdade de oportunidades de carreira, conciliação família-trabalho” Margarida Pocinho, vereadora da CMF

E pede, aos governantes e às empresas, estratégias para compensar as desvantagens históricas e sociais que impedem homem e mulher de actuar em níveis equivalentes, sublinhando que são sobretudo as mulheres que continuam a ter em cima dos seus ombros a fatia maior das tarefas domésticas e do cuidado dos filhos que têm que conciliar com o trabalho e a carreira profissional. "De facto, 78% das mulheres cozinham ou fazem tarefas domésticas todos os dias, contra 19% dos homens", alerta.

CMF promove hoje várias iniciativas

A CMF assinala hoje o Dia da Mulher com diversas iniciativas, que envolvem atividades nos ginásios sob sua gestão (Barreirinha e Louros, São Martinho e Santo António), e nos Centros Comunitários sob a responsabilidade da empresa municipal SocioHabitaFunchal.

Das iniciativas previstas há espaço para palestras, atividades ao ar-livre, sessões de cinema, passeios, exposições e workshops.

O Dia Internacional da Mulher é comemorado anualmente a 8 de março. A data recorda as conquistas das mulheres que, ao longo da história, lutam pelos seus direitos e contra o preconceito.”