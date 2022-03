Alto responsável do Exército Iemenita morre num ataque com carro armadilhado

O general do Iémen Thabet Jawas, um oficial superior das forças armadas do país, morreu hoje num ataque com um carro armadilhado perto da cidade meridional de Aden, informa a agência de notícias EFE.

Segundo informações avançadas à EFE por agentes da polícia que pediram anonimato, o carro utilizado no ataque explodiu quando o veículo em que Jawas viajava, juntamente com o seu filho e dois guarda-costas, passou perto de um subúrbio do norte de Aden, matando todos os ocupantes.

Este foi mais um golpe contra o exército do Iémen, país que está envolvido numa guerra civil desde 2014.

Jawas foi comandante militar da zona de Al Anad, que inclui a maior base militar do país e uma brigada de infantaria. Liderou várias batalhas contra os rebeldes Houthi que, em finais de 2014 tomaram grande parte do centro e oeste do país, desencadeando a guerra.

O general agora falecido foi acusado pelo movimento Houthi de matar o seu fundador, Husein Badruddin al-Houthi, em 2004 durante uma batalha na província noroeste de Sa'ada, um bastião do movimento Shi'a, apoiado pelo Irão.

Nenhum grupo reivindicou ainda a responsabilidade pelo atentado, que foi levado a cabo numa área onde a filial iemenita da Al-Qaeda e a organização terrorista estatal islâmica também operam.

Segundo a EFE, um oficial Houthi, Abdulqader al Murtadha, que é chefe do Comité dos Prisioneiros de Guerra dos rebeldes, publicou entretanto nas redes sociais uma fotografia de Jawas e alguns versos do Corão que dizem: "Vingar-nos-emos dos criminosos".