Romance de Luz Marina Kratt aborda envelhecimento e desertificação populacional

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, presidiu, esta tarde, à cerimónia de apresentação do livro 'Já para Casa', de Marina Kratt, que teve lugar no salão nobre do parlamento madeirense.

O segundo romance da ex-jornalista da RTP Madeira reflecte sobre “dois grandes problemas da nossa sociedade: o envelhecimento da população, com consequências positivas e negativas, e a desertificação populacional, sobretudo das zonas interiores do país, mas também da costa norte da Madeira”, conforme destacou José Manuel Rodrigues.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira disse também “ser um gosto” lançar este livro na “casa da democracia”, reforçando que “não sendo [a obra] sobre a realidade madeirense fala de muitas realidades com que diariamente somos confrontados nas nossas ilhas”.

O líder do parlamento madeirense destacou ainda a “sensibilidade social” da escritora, que também tem um “percurso de vida marcado pela emigração”.

“[O livro] Fala de partidas e de chegadas, de abandonos e de regressos, fala de raízes e fala da terra”, vincou.

A obra foi apresentada, ainda, pelas jornalistas da RTP Madeira, Maria Luísa e Tânia Spínola, que relevaram passagens do livro, abrindo o “apetite” para novas leituras e interpretações.

Sobre a escritora

Jornalista da RTP Madeira durante muitos anos, Luz Marina Kratt tem um percurso marcado pela emigração. Depois da Austrália e de Inglaterra, países onde estudou e trabalhou, deixou-se ficar pelas margens do lago Constança, no sul da Alemanha.

Ali restaurou um antigo museu de bonecas, que transformou num hotel, onde vive rodeada de antiguidades, livros e gente de nacionalidades e culturas dispersas.

É na escrita que traça o caminho de regresso a Madeira, a ilha onde nasceu.

Já para Casa é o novo romance da autora que recentemente publicou uma coletânea sobre as Mulheres da Diáspora.

'O Cheiro da Anoneira' foi a primeira obra lançada por Luz Marina Kratt, sob a chancela da Oxalá Editora.