Cotação do barril de petróleo Brent baixa 13,16% para 111,14 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent, no mercado de futuros de Londres, para entrega em maio, caiu hoje 13,16%, para os 111,14 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 16,84 dólares abaixo dos 127,98 com que encerrou as transações na terça-feira.

A acentuada queda na cotação do Brent está a ser atribuída a notícias sobre a intenção de os Emirados Árabes Unidos irem defender o aumento da produção petrolífera junto dos seus pares da Organização dos Países Exportadores de Petróleo.

A mesma baixa relevante de cotação ocorreu em relação ao barril de petróleo dos EUA, que caiu 11%.