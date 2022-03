Reino Unido diz que forças russas enfrentam problemas operacionais

O Ministério da Defesa britânico considerou hoje que as forças russas estão a enfrentar problemas para superar os "desafios" que um país como a Ucrânia apresenta, no sentido de realizar avanços no terreno.

Numa nota divulgada através da rede social Twitter, o Ministério da Defesa do Reino Unido indica que o avanço da Rússia na Ucrânia está "bloqueado" pela falta de capacidade de manobra, facto que foi aproveitado pelas forças ucranianas.

"As forças russas estão a ter problemas para superar os desafios que o tipo de terreno ucraniano representa", acrescenta o ministério.

"As forças russas continuam em grande parte na rede de estradas ucranianas e demonstraram reticências para manobrar fora das estradas", refere a nota, adiantando que "a destruição de pontes, pelas forças ucranianas, desempenhou também um papel 'chave' para travar o avanço da Rússia".

Para o Ministério da Defesa britânico, "o fracasso da Rússia em ganhar o controlo do espaço aéreo limitou drasticamente a capacidade para empregar de forma efetiva as manobras áreas, limitando ainda mais as opções".

"As táticas das forças armadas ucranianas exploraram, de forma eficaz a falta de capacidade de manobra da Rússia, frustrando o avanço russo e infligindo fortes perdas nas forças invasoras", considera ainda.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou pelo menos 691 civis e feriu mais de 1.140, incluindo algumas dezenas de crianças, além de provocar a fuga de cerca de 4,8 milhões de pessoas, três milhões das quais para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.