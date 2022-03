Governo avança com mecanismo de apoio a famílias mais vulneráveis

O Governo vai avançar com um mecanismo de apoio às famílias mais vulneráveis, para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis e dos bens alimentares, anunciou hoje o ministro da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

A medida foi anunciada numa conferência de imprensa conjunta com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, no Ministério da Economia, em Lisboa, sobre os novos apoios governamentais no âmbito do conflito na Ucrânia.

O apoio às famílias mais vulneráveis será discutido em Conselho de Ministros, disse Siza Vieira.

Trata-se de um mecanismo de apoio às famílias mais vulneráveis ao aumento dos preços de bens alimentares que deverá abranger os agregados familiares que são beneficiários da tarifa social de energia elétrica e outras prestações sociais.

O universo potencial de beneficiários é de cerca de 1,4 milhões de famílias.