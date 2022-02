China pede redução das tensões no arranque das conversações entre Moscovo e Kiev

A China, que recusa condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia, apelou hoje a uma desescalada do conflito, numa altura em que as duas partes iniciaram negociações na Bielorrússia.

Em declarações feitas hoje, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Wenbin, não condenou a recente decisão do Presidente russo, Vladimir Putin, de colocar as suas forças nucleares em alerta, e pediu às partes envolvidas que "permaneçam calmas e exerçam moderação para evitar uma maior escalada".

A China "apoia todos os esforços para uma redução das tensões e uma solução política", acrescentou, enquanto os negociadores russos e ucranianos estabelecem os primeiros contactos na Bielorrússia, país aliado de Moscovo.

Desde o início do conflito, a diplomacia chinesa tentou manter o equilíbrio entre a sua proximidade política com Moscovo e a sua tradicional defesa da "soberania e integridade territorial" dos Estados.

Pequim recusou-se a aprovar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira a condenar a agressão russa, mas também não votou contra, refugiando-se na abstenção.

O regime comunista diz "entender" as exigências "razoáveis" da Rússia em termos de segurança, levando em conta as queixas de Moscovo contra o alargamento da NATO.

Nas mesmas declarações, Wang também criticou as sanções adotadas pelos países ocidentais contra a Rússia, acreditando que só vão criar novos problemas.

A China não esclareceu se foi ou não avisada sobre a invasão da Ucrânia por Putin, que se encontrou com o líder chinês, Xi Jinping, em Pequim, no início de fevereiro, por ocasião da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Pequim ignorou os avisos dos serviços de informações ocidentais de que um ataque russo à Ucrânia era iminente, deixando os seus cerca de 6.000 cidadãos que vivem em território ucraniano sob ameaça de guerra.

A embaixada chinesa em Kiev inicialmente pediu aos seus concidadãos que se identificassem com uma bandeira chinesa, tendo anunciado evacuações aéreas para a China.

Mas, no sábado, a missão diplomática reviu as suas indicações e pediu aos cidadãos chineses para que mantivessem a máxima descrição.

Face ao agravamento da situação no terreno, a embaixada chinesa em Kiev desistiu, no domingo, dos planos de retirada.

Nas redes sociais, internautas relatam incidentes entre ucranianos e chineses radicados no país.

"Os ucranianos estão numa situação difícil e estão a sofrer muito", disse o embaixador chinês na Ucrânia, Fan Xianrong, num vídeo difundido no domingo, no qual ele pediu aos chineses que "não discutam com os habitantes locais".

"Temos que entender os seus sentimentos", acrescentou.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de quase 500 mil deslocados para a Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.