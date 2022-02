Média diária de internamentos Covid-19 na Madeira continua a subir

Numa altura em que o Governo Regional já fala em levantar todas as medidas de combate à pandemia, o número médio de internamentos no SESARAM, de pessoas com Covid-19, continua a acrescer.

Há 18 dias consecutivos que a média a uma semana está em crescimento, o que é consolidado pelo número divulgado hoje. Estão internadas 71 pessoas, duas delas em Cuidados Intensivos. A média dos últimos sete dias é agora de 70 pessoas, depois de um mínimo de 47 no dia 13 deste mês.

Os doentes com Covid-19 representam 11,7% de todos os doentes em ambiente hospitalar do SESARAM, que ascendem a 606.

A maioria dos internados, 45, tem mais de 65 anos. Os restantes situam-se todos entre os 18 e os 65 anos. 15 dos 71 internados não tem qualquer dose de vacina contra a Covid.

Não há novas mortes de pessoas com SARS-CoV-2, pelo que o número total, contabilizado desde o início da pandemia na Madeira, se mantém em 201. Neste mês são 37.