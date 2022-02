Presidente da Ucrânia diz que UE lhe prometeu mais "apoio concreto"

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, prometeu hoje ao chefe de Estado da Ucrânia um novo "apoio concreto" do bloco europeu durante um telefonema realizado durante a ofensiva russa, anunciou Volodymyr Zelensky no Twitter.

Na mensagem, o Presidente ucraniano anunciou que contactou o antigo primeiro-ministro da Bélgica para pedir mais "apoio concreto" e falar da "heroica luta dos ucranianos pelo seu futuro".

Além disso, Zelensky sinalizou que este é "um momento crucial" para "encerrar de uma vez por todas a longa discussão sobre a pertença da Ucrânia à União Europeia".

Minutos depois, o presidente do Conselho Europeu respondeu a esta mensagem escrevendo que "a Ucrânia e o seu povo são família" e acrescentou que "mais apoio concreto está a caminho".

"A aliança contra a guerra está a funcionar", referiu o Presidente ucraniano depois de uma noite difícil de luta do exército do seu país contra as tropas russas.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos 198 mortos, incluindo civis, e centenas de feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 120.000 deslocados desde o início dos combates.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e 'desnazificar'" o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo de seus "resultados" e "relevância".

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), UE e Conselho de Segurança da ONU, tendo sido aprovadas sanções em massa contra a Rússia.