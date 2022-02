Chegou a hora de carregar baterias

As viagens fazem parte do nosso modo vida e por isso, antes de rumar ao seu próximo destino, faça a verificação gratuita da bateria do seu Audi no C. Santos VP e aproveite o desconto de 20% na compra de uma bateria nova.

Pode ainda aproveitar a troca de fluido de travões a partir de 54,99€ (DOT 4 para automóveis com, até, 1,15l) e usufruir da oferta de 20% de desconto em barras de tejadilho Originais.

Campanha válida até dia 31 de março de 2022 na oficina C. Santos VP no Funchal.

C. Santos VP | 291 091 200 | [email protected]