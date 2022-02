Emitido alerta sobre risco de potencial ciclone no Mar de Timor

O Gabinete de Meteorologia Australiano (BOM, na sigla em inglês) alertou hoje para a formação de um sistema de baixa pressão no Mar de Timor, que poderá transformar-se num ciclone de categoria dois nos próximos dias.

Emitido hoje, o alerta refere que o sistema está localizado no Mar de Timor-Leste a cerca de 245 quilómetros oeste da cidade australiana de Darwin, antecipando-se que "se movimente nos próximos dias".

Um ciclone de categoria dois pode registar ventos médios de entre 89 e 117 km/hora, com rajadas entre os 125 e os 164 km/hora.

O aviso do BOM alerta que a possibilidade do sistema se transformar num ciclone é "moderada" durante o dia de sexta-feira e "elevada" no sábado e no domingo, ainda que note que não deverá atingir a zona da ilha de Timor.

Este ciclone, segundo o BOM, poderá continuar a ter efeitos no mau tempo em Timor-Leste, que tem registado chuvas intensas na última semana.

As chuvas, especialmente nas zonas montanhosas, aumentaram significativamente a força da água em várias ribeiras, acabando por danificar estradas e casas em vários locais, incluindo na capital, Díli.

Dezenas de famílias tiveram de ser retiradas das casas construídas nas margens da ribeira de Comoro, com infraestruturas como uma escola na zona de Hera, perto da capital, a serem igualmente danificadas.