Portugal com 50.888 novas infecções e 63 mortes nas últimas 24 horas

Portugal registou 50.888 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e mais 63 mortes associadas à covid-19, o número mais elevado desde 23 de fevereiro de 2021, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de óbitos associados à covid-19 registado nas últimas 24 horas é o mais elevado desde o dia 23 de fevereiro de 2021, data em que também se registaram 63 mortes.

Segundo o boletim epidemiológico diário, hoje estão internadas 2.437 pessoas, menos 32 do que na segunda-feira, 155 das quais em unidades de cuidados intensivos, menos cinco, sendo que nem todos os internamentos se devem à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias.

O número de casos ativos voltou a aumentar, havendo agora para 592.365, mais 6.215 do que na segunda-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 44.610 pessoas, para um total de 2.033.747.

Nas últimas 24 horas foram colocados em vigilância mais 6.130 contactos, que totalizam agora 639.307.

Desde março de 2020 foram infetadas em Portugal 2.690.690 pessoas com o SARS-CoV-2 e foram declaradas 19.968 mortes associadas à covid-19.

Das mortes com covid-19 nas últimas 24 horas, 19 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 17 no Norte, 16 na região Centro, quatro no Algarve, quatro na Região Autónoma da Madeira e quatro na Região Autónoma dos Açores.

Por idades, uma das pessoas com covid-19 que morreu tinha entre 50 e 59 anos, quatro pessoas tinham entre 60 e 69 anos, 14 entre 70 e 79 anos e 44 tinham 80 anos ou mais.

A maior parte dos novos contágios foi diagnosticada na zona Norte, com 19.872 infeções, totalizando agora 1.038.808 casos desde o início da pandemia e 6.075 mortes associadas à covid-19.

Na região de Lisboa há mais 14.243 infeções, totalizando 980.939 contágios e 8.398 mortes associadas à covid-19 desde março de 2020, enquanto a região Centro regista 10.625 novos casos (378.977 no total e 3.511 mortes).

No Alentejo foram infetadas nas últimas 24 horas mais 1.887 pessoas (total de 89.232 contágios e 1.127 mortes com covid-19) e no Algarve mais 1.748 (total de 103.143 casos e 637 mortes).

Na região autónoma dos Açores foram diagnosticadas 1.542 infeções nas últimas 24 horas, para um total de 34.625 casos desde o início da pandemia e 60 mortes atribuídas à covid-19, enquanto na Madeira se registaram 981 novos contágios, num total de 64.966 e 160 mortes com covid-19.

Por idades, 9.319 dos contágios nas últimas 24 horas verificaram-se em pessoas entre os 40 e os 49 anos, 8.653 na faixa etária dos 10 aos 19, 8.618 entre os 30 e 39 anos, 7.409 em crianças até aos nove anos de idade, 6.275 entre 20 e 29 anos, 4.633 entre 50 e 59 anos, 2.881 entre 60 e 69 anos, 1.833 entre 70 e 79 anos e 1.267 em pessoas com 80 anos ou mais.

O SARS-CoV-2 já infetou pelo menos 1.259.811 homens e 1.428.397 mulheres em Portugal, havendo ainda 2.482 casos de sexo desconhecido que estão sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Desde o início da pandemia, e associado à covid-19, morreram 10.505 homens e 9.463 mulheres.

A covid-19 provocou pelo menos 5.671.154 de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A nova variante Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países, incluindo em Portugal.