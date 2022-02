Chefes de diplomacia da Rússia e EUA vão falar esta terça-feira

Os chefes da diplomacia russa, Sergei Lavrov, e norte-americana, Antony Blinken, vão falar por telefone sobre a crise na Ucrânia esta terça-feira, anunciou ontem a presidência russa (Kremlin).

"Uma reunião cara a cara [entre Lavrov e Blinken] não está planeada, uma conversa telefónica terá lugar na terça-feira", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo Maria Zakharova, citada pelas agências noticiosas russa Ria Novosti e francesa AFP.

Na segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU reuniu-se para discutir a crise da Ucrânia a pedido dos Estados Unidos.

Juntamente com os seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), os Estados Unidos estão a intensificar esforços para dissuadir Moscovo de invadir a Ucrânia, enquanto prepara novas sanções contra a Rússia.

A Rússia tem sido acusada, desde finais de 2021, de reunir dezenas de milhares de soldados na fronteira ucraniana em preparação de um ataque.

O Kremlin nega tais planos, ao mesmo tempo que exige garantias escritas para a sua segurança, incluindo a rejeição da adesão da Ucrânia à NATO e o fim da presença militar da Aliança Atlântica no Leste.

Esta exigência foi rejeitada pelos Estados Unidos na semana passada, numa resposta por escrito. O Kremlin disse que estava a considerar a sua resposta.

No domingo, a subsecretária de Estado norte-americana, Victoria Nuland, disse ter visto sinais de que a Rússia estaria interessada num diálogo sobre a resposta dos Estados Unidos e da NATO.

Antony Blinken e Sergei Lavrov "irão provavelmente falar esta semana", disse Nuland numa entrevista com a CBS.