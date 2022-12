Venezuela regista novo máximo de 78 rádios encerradas num ano por ordem do Estado

A Venezuela encerrou 78 estações de rádio até agora em 2022, o maior número registado num único ano, por decisão da entidade estatal Comissão Nacional de Telecomunicações (Conatel), adiantou esta segunda-feira fonte da organização não-governamental Espaço Público (EP).

"O encerramento de emissoras de rádio este ano é o maior desde que registamos violações desse direito (liberdade de expressão) na Venezuela", realçou à agência Efe o presidente da ONG, Carlos Correa.

Dados desta organização, que tem registos desde 2001, indicam que o número de 2022 supera o de anos como 2017, quando contabilizaram 55 estações encerradas, ou 2009, quando contabilizaram 30.

Correa assegurou que, embora em novembro o número de emissoras encerradas pelo órgão regulador tenha caído significativamente, passando de 35, em outubro, para 5, trata-se de uma "política de Estado de médio e longo prazo" que leva à redução dos meios de comunicação na Venezuela.

"A retirada de emissoras do ar tem sido constante nos últimos dois meses, contabilizando um total de pelo menos 78 emissoras de rádio que deixaram de transmitir informações em 2022", destacou a EP no seu boletim informativo de novembro, no qual relata 33 violações de liberdade de expressão, 70 a menos que em outubro.

Carlos Correa explicou que, em novembro, os encerramentos foram causados por "elementos estruturais de assédio a jornalistas e meios de comunicação e aumento de processos criminais".

Ainda segunda o mais recente boletim desta ONG, em 15 de novembro, três jornalistas, um fotojornalista e três cidadãos sofreram violações da liberdade de expressão, a maioria delas relacionadas com censura e ameaças.