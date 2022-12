Polícia Marítima apreende 20 fardos de estupefacientes na região do Algarve

Elementos da Polícia Marítima do Comando Regional da Polícia Marítima do Sul apreenderam na madrugada deste domingo, 4 de Dezembro, 20 fardos de estupefacientes, num total de cerca de 1.000kg de haxixe, durante uma acção de patrulhamento realizado a sul de Portugal, na zona do Algarve.

Os elementos da Polícia Marítima, no decorrer desta acção, detectaram uma embarcação de alta velocidade suspeita de tráfico de estupefacientes tendo iniciado de imediato uma perseguição à mesma.

"Durante a perseguição, os tripulantes da embarcação suspeita largaram ao mar dezenas de fardos de estupefacientes que foram posteriormente recolhidos pelos elementos da Polícia Marítima, com o apoio de uma Lancha de Fiscalização Rápida (LFR) da Marinha Portuguesa", explica nota enviada pela Autoridade Marítima Nacional.

Os 20 fardos de droga foram de seguida entregues à Polícia Judiciária.