Amnistia Internacional lança revista trimestral dedicada aos direitos humanos

A Amnistia Internacional vai lançar, na sexta-feira, uma revista trimestral chamada Humanista, que pretende ser uma referência nas temáticas ligadas aos direitos humanos, anunciou hoje a organização não-governamental (ONG).

O projeto editorial será vendido ao público e chega às bancas no dia 30 de dezembro, embora o lançamento oficial esteja marcado para o dia 05 de janeiro no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa.

Para assinalar o lançamento do projeto editorial, a organização de defesa dos direitos humanos preparou uma mesa-redonda sobre os desafios que a atividade jornalística enfrenta em Portugal e o que envolve lançar uma nova revista.

De acordo com a Amnistia Internacional Portugal, o tema será debatido pelo diretor executivo da Visão, Rui Tavares Guedes, e pelo diretor-adjunto da TSF, Ricardo Alexandre.

O lançamento da Humanista contará ainda com um discurso presencial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com uma atuação da banda Lita Folk Band, composta por três cantoras refugiadas ucranianas.

A primeira edição da Humanista conta com textos e crónicas de Marcelo Rebelo de Sousa, do 'rapper' e ativista luso-angolano Luaty Beirão e do escritor, ilustrador, cineasta e músico português Afonso Cruz.

O número de estreia da publicação conta ainda com a participação do jornalista e comentador dos programas "Eixo do Mal" e "Irritações" Luís Pedro Nunes e da 'rapper' Capicua.

Na área das imagens, a primeira Humanista terá a colaboração do fotojornalista Mário Cruz, nomeado para o World Press Photo, e dos premiados Alfredo Cunha e Leonel de Castro.

Além disso, a primeira edição do título terá ilustrações de André Carrilho, João Fazenda, Susana Carvalhinhos e Nuno Saraiva.

A secção portuguesa da Amnistia Internacional já tinha lançado, em janeiro de 2021, uma revista denominada Agir, gratuita e enviada de três em três meses para todos os que apoiam o trabalho da organização internacional.

A Amnistia, um movimento global com mais de 10 milhões de pessoas, mantém ainda o programa de rádio 'Casos da Amnistia', transmitido às quartas-feiras na Antena 2, no qual é apresentada uma situação concreta mas representativa da situação atual dos direitos humanos no mundo.