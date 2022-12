Somália anuncia morte de alto responsável da organização terrorista Al-Shebab

O Governo da Somália anunciou a morte de um dos principais nomes da organização terrorista Al-Shebab, Mohamed Yusuf Jingab, durante uma operação na quinta-feira, da qual resultaram mais de 90 mortos, adianta hoje a Europa Press.

Segundo a mesma fonte, que cita a agência de notícias oficial da Somália, Sonna, Jingab foi morto em Juhay, na região de Middle Shabelle, numa operação conduzida pela Agência Nacional de Informações e Segurança da Somália (NISA), com a cooperação de "aliados internacionais".

O Governo somali identificou Yusuf Jingab como chefe do 'Departamento de Radicalização', uma secção da Al-Shebab destinada ao recrutamento de jovens somalis ou, como as autoridades da Somália o descrevem, "enganar os jovens".

Além daquela operação, as autoridades da Somália deram conta de uma outra intervenção, realizada no sábado na aldeia de Daru Na'im, também na região do Middle Shabelle, que resultou na morte de mais de 40 membros da Al-Shebab.

"O exército destruiu as posições onde os Jauarij (traduzíveis como "renegados do Islão") se estavam a reunir e Daru Na'im está agora sob o controlo do exército", diz a declaração das autoridades, citada pela Europa Press.

A Somália intensificou as ofensivas contra a Al-Shebab nos últimos meses, com o apoio de clãs e milícias locais, como parte de uma série de decisões tomadas pelo Presidente Hassan Shaykh Mohamud, que se comprometeu a colocar a luta contra o terrorismo no centro da sua política para estabilizar aquele país africano.