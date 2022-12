‘Mère’ do realizador madeirense João Brás com gravações no Imaculado

A freguesia do Imaculado Coração de Maria será um dos locais de gravação do filme 'Mère' ('mãe' em francês), a primeira longa metragem do realizador e argumentista madeirense João Brás.

João Brás conta já com vários reconhecimentos, na sequência das suas curtas metragens, tendo conquistado o Prémio de Jovem Criador 2022 na categoria Audiovisual, com a exibição dos filmes ‘Veranico’ e ‘Cacos’.

Esta será a primeira longa metragem do jovem realizador, num filme que será rodado e gravado integralmente na Madeira, incluindo a freguesia do Imaculado, sendo que as gravações vão decorrer já no próximo mês de janeiro.

O filme, depois de realizado, será divulgado a nível nacional e internacional, "contribuindo para a projecção da freguesia do Imaculado Coração de Maria além fronteiras", explica em nota de imprensa o executivo presidido por Pedro Araújo.

O facto do filme abordar a forma mais comum de demência, a doença de Alzheimer, sensibilizando e consciencializando a sociedade para esta problemática, foi também tida em conta na decisão do executivo de associar a freguesia a esta produção.

A par da valorização desta questão social, a Junta de Freguesia "quer mostrar o encanto do Imaculado Coração de Maria, estando para breve a formalização de um protocolo entre as partes onde estas questões serão plasmadas."

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria reconhece também a importância que o cinema tem na cultura, do seu contributo para a diversidade cultural, e faz também questão de se juntar a este novo desafio de um jovem promissor realizador madeirense.

A decisão surge, também, na sequência do plano para a criação de uma marca territorial associada ao Imaculado Coração de Maria que valorize a sua história, os seus lugares e as suas gentes.