Saldo da dívida directa do Estado diminui ligeiramente para 274 mil milhões de euros

O saldo da dívida directa do Estado diminuiu ligeiramente 0,1% em novembro face a outubro, para 274.078 milhões de euros, anunciou hoje o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

"Em 30 de novembro de 2022, o saldo da dívida direta do Estado cifrou-se em EUR (euros) 274.078 milhões, reduzindo 0,1% face a outubro de 2022", indica a instituição, no boletim mensal divulgado hoje.

O IGCP explica que esta variação resultou sobretudo da diminuição do saldo de Bilhetes do Tesouro em 711 milhões de euros e da redução do saldo de CEDIC, em 617 milhões de euros.

De acordo com o boletim, o saldo dos Certificados de Aforro (CA) registou um aumento de 1.689 milhões de euros, enquanto o dos Certificados do Tesouro (CT) diminuíram 157 milhões de euros.

"Adicionalmente, o 'stock' de dívida reduziu em EUR 138 milhões, pelo efeito decorrente das flutuações cambiais dos instrumentos de dívida denominados em moeda não euro, avaliados ao câmbio do último dia de novembro", refere.

A agência assinala ainda que "incorporando o efeito cambial favorável da cobertura de derivados, correspondente ao valor nocional dos 'swaps' de cobertura de capital, que ascendeu a 707 milhões de em novembro, o valor total da dívida após cobertura cambial situou-se em 273.371 milhões de euros, reduzindo 0,04% face ao mês precedente".