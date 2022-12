Duas novas vítimas elevam para 90 os femicídios na Bolívia em 2022

Uma mulher de 36 anos e uma mulher de 33 são as novas vítimas fatais da violência masculina na Bolívia comunicada às autoridades, elevando o número de femicídios para 90 em 2022.

O primeiro caso corresponde a Andrea C.C., mãe de dois filhos, cujo principal suspeito é o seu ex-parceiro, Bismar P.H., de 26 anos, informou o procurador do departamento de La Paz, William Alave.

O crime teve lugar nas primeiras horas da manhã de quinta-feira na cidade rural de Zongo, a cerca de 71 quilómetros de La Paz, quando o acusado, sob a influência do álcool, convocou a vítima e discutiu com ela até consumar a agressão.

O procurador no caso, Jhonny Callau, mencionou que as provas sugerem que Bismar P.H. agrediu a mulher "no meio da rua", uma versão que foi reforçada pelo testemunho de uma testemunha.

Este caso vem juntar-se ao que teve lugar na cidade oriental de San Ignacio de Velasco, no departamento de Santa Cruz, e cuja vítima foi Elenir P.D., 33 anos.

A mulher morreu em resultado de hemorragia causada por um espancamento do seu parceiro, que ocorreu há uma semana e que a vítima não denunciou por medo do seu agressor, embora o agressor tenha sido detido, relataram os meios de comunicação locais.

Devido à gravidade dos seus ferimentos, a mulher teve de ser internada no hospital há dois dias, mas morreu no dia seguinte, de acordo com os membros da família.

Estes dois casos somam-se aos 88 femicídios que a polícia boliviana contabilizou entre janeiro e a primeira quinzena de dezembro, que ocorreram principalmente em La Paz (36), Santa Cruz (21) e Cochabamba (11).

Os femicídios recorrentes colocam a Bolívia entre os países mais violentos para as mulheres da região, razão pela qual o governo declarou 2022 como o "Ano da Revolução Cultural para a Despatriarcalização com uma Vida Livre de Violência Contra as Mulheres".

Desde 2013 que está em vigor na Bolívia uma lei que pune o femicídio com 30 anos de prisão, sem direito a indulto, mas poucos casos chegam a uma sanção penal.

A proposta de alteração à Lei 348, que o Parlamento ainda não tratou, propõe um "processo penal especial" para punir atos de violência que elimina "fases ou audiências desnecessárias para chegar a julgamento".