Palmeiras, de Abel Ferreira, renova contrato de Dudu até 2025

O extremo brasileiro Eduardo Rodrigues, conhecido no mundo do futebol por Dudu, prolongou o seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025, com possibilidade de renovação por mais um ano, anunciou hoje o clube treinado por Abel Ferreira.

"O objetivo sempre foi ficar no clube. Quero ficar muito tempo no Palmeiras e continuar a linda história que venho construindo desde 2015", disse o jogador de 30 anos em declarações reproduzidas no sítio de internet do emblema paulista.

O anterior contrato de Dudu estendia-se até ao final de 2023, mas o clube pretendia prolongar esse vínculo por mais duas épocas, podendo mesmo prolongar-se até 2026, caso cumpra determinados objetivos.

O 'camisola 7' é o maior campeão do Palmeiras neste século, com nove títulos, incluindo três Ligas (2016, 2018 e 2022), duas Taças Libertadores (2020 e 2021), uma Taça do Brasil (2015) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

No 'Brasileirão' deste ano, ele foi o único 'palmeirense' a atuar nas 38 partidas, marcando sete golos e efetuando oito assistências.

No total, já disputou 401 partidas, 85 golos e 95 assistências com a camisola do Palmeiras.