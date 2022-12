Forte queda de neve faz pelo menos oito mortos e 45 feridos no Japão

Pelo menos oito pessoas morreram e 45 ficaram feridas no Japão na sequência da forte queda de neve registada no país desde sexta-feira, informou a emissora nipónica NHK.

A agência de gestão de incêndios e desastres do Ministério do Interior e Comunicações registou um total de oito mortos e 45 feridos nas prefeituras de Hokkaido, Akita, Yamagata, Nigata e Ishikawa, de acordo com a NHK.

O temporal foi sentido sobretudo ao longo da costa do Mar do Japão, mas regiões onde as tempestades de neve não são tão comuns, como na zona da ilha de Shikoku, na costa oriental, também foram afetadas pela neve.

Na terça-feira, uma mulher de 20 anos foi encontrada sem vida num carro enterrado pela neve na cidade de Kashiwazaki, na prefeitura de Nigata, ainda de acordo com a emissora japonesa.

Além disso, nas cidades de Nagaoka, Kashiwazaki e Ojiya, pessoas idosas com mais de 80 anos morreram ao retirar a neve dos telhados.

Devido às fortes tempestades, centenas de veículos ficaram presos na terça-feira numa autoestradas que atravessa a cidade de Kashiwazaki.

Nesse mesmo dia, pelo menos 20 mil pessoas de Nigata ficaram sem eletricidade.