Pelo menos 10 mortos e 14 feridos graves em incêndio em prédio em Lyon, França

Pelo menos 10 pessoas morreram hoje de madrugada num incêndio, num edifício em Lyon (leste de França), e 14 ficaram gravemente feridas, disseram as autoridades locais.

O fogo, cuja "origem é desconhecida", foi "já extinto", acrescentaram, em comunicado.

As chamas começaram, pouco depois das 03:00 (02:00 em Lisboa), no rés-do-chão do edifício, na zona de Vaulx-en-Velin, propagando-se aos andares superiores.

Cerca de 170 bombeiros estão no local, tendo dois ficado ligeiramente feridos na intervenção, indicaram.