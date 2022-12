Selecção nacional e a 'tempestade perfeita' no horizonte

Bom dia. As capas dos jornais de hoje dividem-se em apoio/antevisão do terceiro jogo da selecção nacional no Mundial do Qatar e os sinais da crise causadas pela 'tempestade perfeita' que carrega sobre as famílias, já com muitos sinais evidentes.

No Expresso:

- "Preço das casas tira 76 mil pessoas de Lisboa e Porto"

- "Só 7% das empresas sobem salários ao nível da inflação"

- "Cabaz de alimentos nunca esteve tão caro"

- "Líder do Pingo Doce alerta que muitos já não têm como comprar"

- "Líder do PSD faz tabu com posição sobre a eutanásia"

- "Reportagem em Bucareste. A Roménia vai ultrapassar Portugal, mas não é um país de sonho"

- "Costa já mexeu em quase 20% do Governo"

- "Rede de tráfico de migrantes com informador no Estado"

- "Ucrânia: como se resiste sem água, luz e aquecimento"

- "A fúria que traz os chineses para a rua em protesto"

- "Crimes contra animais podem ficar fora da Constituição"

No Correio da Manhã:

- "'Operação Admiral' averigua a associação criminosa. Compram mansão com dinheiro do crime"

- "Empresa do Chipre pagou vivenda de apresentadora"

- "Mundial2022. Coreia do Sul-Portugal. Santos em busca de registo histórico"

- "Alemanha e Bélgica eliminadas"

- "Crédito. Prestação da casa sobe 186 euros na revisão semestral"

- "Homicídio em Setúbal. PJ investiga vida de amigos de Tiago"

- "Habitação na Covilhã. Nova vida para sem-abrigo apoiados por Marcelo"

- "'Bloom' custa 5 euros. Nova droga enlouquece jovens na Madeira"

- "Regras dos exames. Advogados estagiários revoltados com Ordem"

- "Morte de seis estudantes. Supremo Tribunal reabre caso do Meco"

- "Posse. Finanças reforçam equipa e ajudam Costa"

- "Audiência de novembro. CMTV líder cresce no horário nobre"

No Público:

- "Inverno vai trazer mais centenas de milhares de refugiados ucranianos"

- "Naufrágio Há 75 anos, ao largo de Gaia, morreram 152 pescadores num dia"

- "Lisboa. As duas maiores maternidades do país são privadas"

- "1.º de Dezembro. Marcelo lembra ciganos na Restauração da Independência"

- "IVA. Megafraude fiscal com computadores a preço de saldo"

- "Literatura. Mohamed Mbougar Sarr, o Goncourt senegalês"

No Jornal de Notícias:

- "Vítimas de violência doméstica recebem subsídio de 166 euros para mudar de casa"

- "Mundial 2022. Sangue novo para ficar em primeiro"

- "Compra de artigos de luxo denunciou a apresentadora"

- "Porto. Café Majestic celebra 100 anos e mantém brilho"

- "Mobilidade. Transporte gratuito para todos não gera consenso"

- "Espanha. Explosivos enviados pelo correio"

- "Fatura da Sorte. Fisco já entregou 117 automóveis"

No Diário de Notícias:

- "Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP: 'Nos casos de escravatura os agricultores muitas vezes são vítimas'"

- "Exposição celebra o 1.º de Dezembro. Marcelo elogia o papel dos ciganos na soberania"

- "Na rua por um ensino de qualidade. Alunos pedem professores, funcionários, psicólogos e obras nas escolas"

- "Duplicou a adesão à Fatura da Sorte. Fisco distribuiu desde 2014 o equivalente a 18 milhões"

- "Lisboa. Proprietários querem taxa turística a financiar Lojas com História"

- "Especial Qatar. António Silva à beira da estreia que lhe dá o recorde do mais novo de sempre a jogar um Mundial por Portugal"

No Inevitável:

- "Laurentina Pedroso [provedora do Animal]: 'Se olharmos para a literatura, sabemos que muitos dos grandes criminosos começaram por matar animais'"

- "Tribunal Especial Europeu. Podem Putin, Shoigu e Lavrov vir a sentar-se no banco dos réus?"

- "Saúde. Utentes ameaçam governo com 'oposição intransigente'"

- "Patrões das maiores empresas dizem que falta ambição ao OE"

- "Zeppelins e aviões elétricos. O futuro do transporte aéreo"

- "Xenakis. O engenheiro que trocou Corbusier pela arquitetura dos sons"

- "Escândalo no Qatar. Japão derrota Espanha e faz história no Mundial"

No Negócios:

- "Construção desconfia do novo regime de contratação pública"

- "Entrevista a Richard Zimler: 'Tenho medo de gente sem memória'"

- "UE vai rever regras orçamentais. Saiba o que está em jogo e os impactos para Portugal"

- "Despejos em linha com o pré-pandemia"

- "PSI está a subir há dois meses seguidos"

- "Sondagens. Maioria prefere semana de 4 dias mas acha impossível aplicar na empresa"

No Jornal Económico:

- "'É um desastre o Governo abrir a porta ao resgate dos PPR' [CEO da seguradora Ageas Portugal, Steven Braekveldt]"

- "Maior negócio imobiliário do ano em Portugal atrai 20 propostas"

- "Câmara de Caminha admite não receber 300 mil euros de rendas adiantadas"

- "Norfin vai investir 750 milhões de euros em projetos imobiliários nos próximos cinco anos"

- "Et Cetera - Mirandês, uma língua que quer ser futuro"

- "Afinal, pensão de mil euros vai subir mais 60 euros do que o previsto"

- "Miguel Albuquerque quer manter 'vistos gold' na Madeira"

- "Novo diploma - Banca antevê dificuldades em identificar todos os clientes em 45 dias para aplicar novas regras"

- "Circulação do Jornal Económico dispara 23% desde janeiro e contraria tendência do setor"

No O Jogo:

- "Coreia do Sul-Portugal. Pleno B. António Silva, Dalot, Vitinha e Matheus Nunes devem jogar de início"

- "Fernando Santos: 'Irá a jogo a equipa em que tenho mais confiança'"

- "FC Porto. Eustáquio preocupa"

- "Benfica. Estrelas rendidas a Enzo"

- "Sporting. Contusão óssea é a quarta lesão do central esta época - St. Juste de cristal

No A Bola:

- "Coreia do Sul- Portugal. Todos queremos mais"

- "Seleção ataca 3.ª vitória e 1.º lugar no grupo"

- "Espanha perde com Japão"

- "Alemanha é eliminada"

- "Bélgica também diz adeus ao Qatar"

- "Benfica. Messi e Aguero rendidos a Enzo"

E no Record:

- "Coreia do Sul. Portugal. Metam a terceira"

- "Objetivo é ganhar o grupo e evitar o Brasil nos 'oitavos'"

- "Escândalo. Belgas e alemães caem com estrondo"

- "Sporting. St Juste pára 4.ª vez em 5 meses"

- "Benfica. 6 na porta de saída"

- "FC Porto. Dragão alérgico a reviravoltas"