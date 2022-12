Troço português de novas ligações energéticas vai custar 360 milhões de euros

O primeiro-ministro anunciou hoje que o troço português das novas ligações energéticas para transportar hidrogénio verde entre a Península Ibérica e França irá ter um custo de "cerca de 360 milhões de euros", sendo metade financiados com fundos europeus.

No debate parlamentar preparatório do próximo Conselho Europeu, António Costa foi questionado pelo PS, PSD, Chega e PAN sobre as novas ligações energéticas entre Portugal, Espanha e França, após um encontro na sexta-feira, em Alicante, entre os líderes dos três países e a presidente da Comissão Europeia sobre o assunto.

O deputado social-democrata Paulo Moniz perguntou "que compromissos foram assumidos" durante esse encontro, "que datas para inícios de projetos, que financiamentos foram considerados".

Na resposta, António Costa afirmou que o projeto que o Governo português irá apresentar para obter financiamento europeu "tem o ramal que ligará a Figueira da Foz a Celorico da Beira, de Celorico da Beira até à fronteira com a Espanha".

"Quanto ao que vai custar, são cerca de 360 milhões de euros, sendo financiáveis em 50% pelo mecanismo de facilidade europeu", anunciou.

O primeiro-ministro disse ainda que, no âmbito destas ligações energéticas, a Espanha irá apresentar um projeto para "a ligação da fronteira até Zamora, e depois o troço complementar que tem de Barcelona até Marselha".