Biden "pronto" para trabalhar com Republicanos sem "onda vermelha"

O Presidente norte-americano, Joe Biden, defendeu hoje que as eleições intercalares não trouxeram a "onda vermelha" (a cor dos Republicanos) prevista por este partido e em sondagens, e garantiu estar "pronto" para trabalhar com oposição aos Democratas.

"Acho que foi um bom dia para a democracia e acho que foi um bom dia para os Estados Unidos", disse Biden numa conferência de imprensa na Casa Branca, referindo-se às eleições intercalares norte-americanas que decorreram na terça-feira.

Para o chefe de Estado, que apontou que a votação "aparentemente decorreu sem interferências", "os democratas tiveram uma noite forte", avaliando ser um sinal de que os eleitores continuam confiantes na sua agenda.

Ao contrário do que algumas sondagens e analistas previam, não se registou nenhuma "onda vermelha", disse o Presidente norte-americano, indicando estar "pronto para trabalhar" com os Republicanos, que estão em vias de retirar aos Democratas a maioria na câmara baixa do Congresso e estão em vantagem na corrida ao Senado.

Contudo, apesar de estar disponível para uma colaboração, o líder norte-americano destacou várias questões às quais se opõe veementemente e com as quais os republicanos se alinham, como uma proibição nacional do aborto, cortes na Segurança Social ou reversão das proteções climáticas.

Joe Biden reconheceu ainda que muitos norte-americanos continuam frustrados com a situação atual, com problemas como a inflação ou a criminalidade.

"Os eleitores deixaram claro que ainda estão frustrados, eu entendo", afirmou, frisando que o combate à inflação continua a ser uma das principais prioridades do seu executivo.

Momentos antes das declarações de Biden, o ex-presidente norte-americano Donald Trump admitiu que os resultados do seu partido foram "de certa forma dececionantes" por não terem produzido a "onda vermelha" (a cor dos Republicanos) no Congresso que algumas sondagens previam.

Numa mensagem na sua rede social, a Truth Social, o ex-presidente disse que "de certa forma, as eleições de ontem foram algo dececionantes", embora tenha esclarecido de imediato que, segundo o seu ponto de vista "pessoal", foram um triunfo.

Os Republicanos anteciparam para estas intercalares uma grande "onda vermelha" que lhes devolveria o poder no Congresso, mas a sua vantagem na Câmara de Representantes, e um impasse no Senado, esvaziaram as expectativas e colocaram em causa tanto a sua força, quanto a de Trump.

Ainda na conferência de imprensa, Joe Biden disse que espera que o Presidente russo, Vladimir Putin, esteja mais disposto a negociar a libertação da basquetebolista norte-americana Brittney Griner agora que as eleições intercalares terminaram.

"A minha esperança é que agora que a eleição acabou, Putin possa discutir connosco e esteja disposto a falar mais seriamente sobre uma troca de prisioneiros", afirmou, garantido estar "determinado a levar Brittney para casa", que está presa na Rússia por porte de drogas.