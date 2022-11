Lula da Silva fala com Macron, Scholz, Sánchez e outros líderes após vitória

O Presidente eleito do Brasil Lula da Silva falou segunda-feira por telefone com vários líderes mundiais, incluindo o Presidente francês, Emmanuel Macron, o Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, o chanceler alemão, Olaf Scholz, e ainda o primeiro-ministro espanhol.

Luiz Inácio Lula da Silva também recebeu chamadas do primeiro-ministro português, António Costa, do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, de acordo com o Partido dos Trabalhadores (PT).

O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, também, foi contactou, "mas a ligação falhou", de acordo com fontes do partido, que disseram que iam tentar novamente.

Estas conversas telefónicas, cujo conteúdo não foi divulgado, vêm juntar-se à reunião presencial que Lula da Silva realizou em São Paulo com o Presidente da Argentina, Alberto Fernández.

Agendadas estavam também conversas com o Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, aos repórteres em São Paulo.

Com 100% dos votos contados, Lula da Silva ganhou as eleições presidenciais de domingo por uma margem estreita, recebendo 50,9% dos votos, contra 49,1% do atual Presidente, Jair Bolsonaro, que procurava um novo mandato de quatro anos.

Lula da Silva, símbolo da esquerda latino-americana, assumirá novamente a presidência do Brasil em 01 de janeiro de 2023 para um terceiro mandato, após ter governado o país entre 2003 e 2010.

O candidato do PT recebeu um forte apoio institucional no Brasil e foi rapidamente reconhecido pela comunidade internacional poucas horas depois de o resultado ter sido confirmado.

No entanto, Jair Bolsonaro ainda não fez uma declaração sobre o assunto, gerando incerteza sobre se aceitará, ou não, o veredicto das urnas.