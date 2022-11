Queda de avião na Tanzânia causa pelo menos três mortos

A queda do avião da companhia aérea Precision Air hoje, no Lago Vitória, na Tanzânia, com 43 passageiros a bordo, causou pelo menos três mortos, segundo responsáveis do hospital local, serviços de emergência e bombeiros.

Em declarações à televisão nacional TBC, a diretora médica do Hospital Regional de Referência Kagera, Issasanda Kaniki, revelou que receberam 25 passageiros feridos e três cadáveres naquela unidade de saúde.

"Há três mortos. As operações de resgate continuam", disseram também os socorristas, em comunicado.

Contudo, a companhia aérea tanzaniana publicou uma nota na rede social 'Twitter' a dar conta que ainda não conseguiu contabilizar o número de mortos e que as operações de resgate continuam.

Antes, o comissário regional Albert Chalamila anunciava o resgate de 26 pessoas.

O avião modelo ATR 42-500, que viajava da capital comercial da Tanzânia Dar Es Salaam para Bukoba via Mwanza, terá caído no lago pouco antes de tentar aterrar no aeroporto de Bukoba, de acordo com relatórios preliminares das forças de segurança, devido a fortes chuvas e ventos fortes.