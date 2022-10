Queda de ponte na Índia faz pelo menos 50 mortos e 100 feridos

Pelo menos 50 pessoas morreram, este domingo, quando uma ponte colapsou, na Índia, segundo autoridades locais. Centenas de pessoas caíram ao rio, no estado de Gujarate.

De acordo com a Reuters, que cita o canal local Zee News, estavam cerca de 400 pessoas na ponte no momento do incidente.

"Pessoas caíram no rio e há vítimas. Ainda não temos os números. As operações de resgate estão em curso", disse Rahul Tripathi, um oficial da polícia no local, em declarações à agência noticiosa.

Entretanto, o ministro da defesa indiano, Rajnath Singh, citado pelo Times of India confirmou a existência de pelo menos 50 mortos, registando-se ferimentos numa centena de pessoas.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram algumas pessoas agarradas aos cabos da ponte, que tinha 230 metros, à espera para ser resgatadas.

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS — BNO News (@BNONews) October 30, 2022

HORRIFIC NEWS

Cable bridge collapses in #Morbi, #Gujarat built over Machchu river. Several feared dead. More details awaited. pic.twitter.com/z6zklvOFyB — AjayUmatNGS (@ajay_umat) October 30, 2022

A ponte tinha sido reaberta há apenas cinco dias, depois de ter estado fechada durante seis meses para restauração, e foi originalmente construída no século XIX.