Pelo menos 26 pessoas resgatadas depois de queda de avião na Tanzânia

Pelo menos 26 pessoas foram resgatadas depois de um avião da companhia aérea tanzaniana Precision Air se ter despenhado hoje no Lago Vitória, no noroeste do país, com 43 pessoas a bordo, anunciaram fontes locais.

Falando com jornalistas, o chefe da região de Kagera (noroeste), Albert Chalamila, disse que as operações de salvamento continuavam após o acidente ter ocorrido esta manhã, segundo a emissora nacional tanzaniana TBC.

Até agora não foi confirmado qualquer número de mortes.

Anteriormente, a agência Europa Press tinha anunciado que seguiam a bordo 52 pessoas, 49 passageiros e três tripulantes.

O avião modelo ATR 42-500, que viajava da capital comercial da Tanzânia Dar Es Salaam para Bukoba via Mwanza, terá caído no lago pouco antes de tentar aterrar no aeroporto de Bukoba, de acordo com relatórios preliminares das forças de segurança, devido a fortes chuvas e ventos fortes.

A Presidente do país, Samia Suluhu, já está a par do incidente.

"Envio as minhas condolências a todos aqueles que foram afetados por este acidente. Vamos manter a calma enquanto a operação de resgate continua e pedimos a Deus que nos ajude", disse Suluhu na sua conta do Twitter.