Governo dos Açores reitera que sistema de incentivos para enfermeiros deve entrar em vigor em 2022

O secretário regional da Saúde dos Açores reiterou hoje que o sistema de incentivos à fixação de enfermeiros na região deverá entrar em vigor em 2022, admitindo que há falta de profissionais na região.

"Temos situações de carência de enfermeiros de uma forma especial nalgumas ilhas e com o envolvimento dos representantes dos enfermeiros conseguimos chegar a uma redação final relativamente ao sistema de incentivos à fixação dos enfermeiros nalgumas ilhas da Região Autónoma dos Açores, que será colocado a Conselho de Governo proximamente, de forma a entrar em vigor ainda no corrente ano", afirmou o titular da pasta da Saúde nos Açores, Clélio Meneses.

O governante falava no encerramento do primeiro Congresso de Enfermagem dos Açores, que decorreu no Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel (Nonagon), na Lagoa, através de uma mensagem de vídeo, por não ter conseguido chegar a tempo à ilha de São Miguel, devido ao cancelamento de voos.

Governo Regional, sindicatos e Ordem dos Enfermeiros nos Açores chegaram a acordo, em agosto, para que fosse criado um sistema de incentivos à fixação de enfermeiros, em sete ilhas do arquipélago.

Flores, Corvo, Santa Maria, Graciosa e São Jorge foram definidas como "ilhas especialmente carenciadas", estando prevista uma majoração da remuneração e apoios para alojamento e deslocação.

As ilhas do Pico e do Faial foram consideradas "carenciadas", estando também prevista uma majoração da remuneração, mas de valor inferior.

No encerramento do congresso de enfermagem, Clélio Meneses adiantou que "há muito mais enfermeiros" no Serviço Regional de Saúde "do que havia há dois anos", quando o executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM tomou posse, mas reconheceu que "ainda não é o número suficiente".

"A fixação de enfermeiros, como de resto de todos os profissionais de saúde, é decisiva para os bons resultado em saúde que todos pretendemos. De facto, temos grande carência de recursos humanos em todas as ilhas. Tem havido um enorme esforço de contratação de mais profissionais de saúde", apontou.

O secretário regional da Saúde e Desporto disse que foram alcançados neste mandato "resultados e objetivos que eram justos propósitos dos enfermeiros da Região Autónoma dos Açores", alguns dos quais aguardados "há anos de mais", dando como exemplo o processo de "regularização de remunerações e de carreiras".

Clélio Meneses admitiu que nem todos os enfermeiros com critérios para subir de escalão receberam atualizações salariais, mas garantiu que "os processos estão a decorrer".

"Infelizmente, estas situações não se alcançam com a rapidez com que todos desejávamos, no entanto, o que é certo é que os processos estão a decorrer. São processos morosos, complexos, mas estão a decorrer, e todos os enfermeiros da Região Autónoma dos Açores, que assim tenham direito, terão a respetiva correspondência nas suas carreiras e remunerações dos acordos alcançados", frisou.

O governante destacou ainda o fim do programa Estagiar L para enfermeiros no Serviço Regional de Saúde, reivindicado pela classe, e um reforço no Orçamento da Região para 2023 na formação de profissionais de saúde.