TAP reajusta operação de Inverno devido a cancelamentos

A TAP revela, através de uma nota de imprensa, que vai reajustar a sua operação de Inverno de forma a proteger da melhor forma possível os seus passageiros. Esta medida é provocada por vários constrangimentos: efeitos da mudança para o sistema de navegação Top Sky em Lisboa, migração do sistema de controlo aéreo em Marselha, pelo absentismo previsto para o período de Natal e fim do ano e, ainda, por não ter sido possível fazer regressar um avião da Guiné-Conacri.

De salientar, e tal como refere a manchete do DIÁRIO deste sábado, que o secretário do Turismo, Eduardo Jesus, já enviou um ofício à presidente da companhia, pedindo protecção da rota, quevai ser atingida pela vaga de cancelamentos que apanha a época de Natal e fim de ano. O Governo Regional teme que pode haver uma quebra de 22 mil lugares, prejudicando a época de Natal e de fim de ano.

De acordo com a TAP, a alteração da operação de Inverno vai começar a ser aplicada a partir de 15 de Novembro, e até 31 de Dezembro, podendo ser cancelados, em média, até sete voos por dia, em ligações com menor ocupação e para as quais existam várias alternativas disponíveis na rede TAP ou em companhias parceiras.

Os passageiros afectados pelos voos cancelados serão informados directamente e de forma atempada pela TAP, com indicação da solução de viagem alternativa.

Para evitar o cancelamento de voos adicionais, e manter a operação no máximo da sua capacidade, a TAP vai ainda estender o contrato ACMI com a Air Bulgaria". TAP

As equipas da TAP têm feito um trabalho exigente, cuidadoso e detalhado para analisar as restrições que este reajustamento provoca e proteger tanto os passageiros como a operação da TAP da melhor forma possível. A TAP está a preparar este reajustamento de forma proativa, pensando nos seus clientes e de forma a minimizar os cancelamentos de última hora". TAP

Por fim, pede desculpas antecipadamente aos passageiros afectados, sabendo a importância que a época do Natal tem para todos os seus clientes, estando a desenvolver esforços para garantir que todos possam fazer as viagens que planearam sem contratempos.