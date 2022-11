Governo paga quase 62 milhões de euros aos sectores agroflorestal e das pescas

O Ministério da Agricultura pagou aos setores agroflorestal e das pescas 61,7 milhões de euros, destacando-se em montante, a execução das medidas de investimento, foi hoje anunciado.

"No final do mês de novembro de 2022, o Ministério da Agricultura e da Alimentação, através do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), procedeu a pagamentos aos setores agroflorestal e das pescas num montante total de 61,7 milhões de euros", referiu a entidade, em comunicado.

No que se refere ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), destaca-se o pagamento de mais de 44,5 milhões de euros relativo à execução de medidas de investimento do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020).

Por sua vez, no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), somaram-se 6,1 milhões de euros pagos, sendo 2,6 milhões de euros dos quais relativos à promoção de vinho no estrangeiro.

No período em causa, foram ainda pagos 5,5 milhões de euros no continente e 2,1 milhões de euros para o Regime de Compensação aos Operadores do Setor das Pescas e da Aquicultura, no âmbito do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos das Pescas (FEAMP).