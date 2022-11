Seul e Tóquio destacam caças face à aproximação de aviões chineses e russos

As autoridades militares sul-coreanas e japonesas alertaram que vários aviões chineses e russos entraram hoje nas respetivas Zonas de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) sem notificação, forçando o destacamento preventivo de aviões de caça.

Estes movimentos, que em caso algum envolveram intrusões no espaço aéreo sul-coreano e japonês, foram repetidos na área por aviões russos e chineses.

A ADIZ é um perímetro de segurança, ao abrigo do qual forças aéreas devem ser destacadas quando aeronaves estrangeiras entram sem notificação prévia.

Os chefes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS) disseram, em comunicado, que dois bombardeiros chineses (H-6) e seis aviões russos (quatro bombardeiros T-95 Tupolev e dois caças Sukhoi S-35) entraram em diferentes partes do ADIZ sul-coreano, em momentos diferentes.

Também o Ministério da Defesa japonês indicou que dois bombardeiros H-6 chineses sobrevoaram o estreito de Tsushima, a sudoeste do arquipélago japonês, a partir do mar da China Oriental, e aproximaram-se do espaço aéreo japonês no mar do Japão, na sexta-feira, antes de rumarem para norte.

Nos últimos meses, o Governo japonês tem denunciado uma intensificação das manobras navais e aéreas chinesas em torno do território, às quais em algumas ocasiões se juntaram navios e aviões russos.

Um incidente semelhante ocorreu a 24 de maio, quando seis bombardeiros estratégicos chineses e russos efetuaram manobras conjuntas nas proximidades do espaço aéreo japonês e sul-coreano, às quais Tóquio e Seul também responderam, mobilizando caças.