Taxa de desemprego desce para 6,1% em Outubro

A taxa de desemprego desceu para 6,1% em outubro, face aos 6,3% de outubro de 2021, mantendo-se em relação ao mês anterior, segundo dados provisórios divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as 'Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego' do INE, em outubro "a taxa de desemprego situou-se em 6,1%", valor idêntico ao de setembro e inferior ao do mês homólogo de 2021 em 0,2 pontos percentuais.

Em outubro de 2022, o INE estima que a população ativa (5.197,6 mil) tenha diminuído 0,2% em relação ao mês anterior e aumentado 0,5% por comparação com outubro de 2021.