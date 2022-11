EUA anunciam venda de armas ao Qatar durante o intervalo do jogo EUA-Irão

O governo de Joe Biden aprovou na terça-feira a venda de armas para o Qatar no montante de mil milhões de dólares.

A informação foi divulgada durante o intervalo do jogo de futebol entre os EUA e o Irão, a contar para o 'mundial' de futebol que decorre no Qatar.

O Departamento de Estado anunciou que tinha assinado um contrato com o Qatar para o fornecimento de dez sistemas defensivos com aparelhos não tripulados (drones) e 200 intercetores e equipamento relacionado.

O Qatar, juntamente com outros Estados do Golfo Arábico (ou Pérsico), enfrenta ameaças de aliados do Irão na região.

O Departamento adiantou, em comunicado, que a venda iria "apoiar a política externa e os objetivos de segurança nacional dos EUA, ao ajudar a melhorar a segurança de um país amigo que continua a ser uma força importante para a estabilidade política e o progresso económico no Médio Oriente".

Mil milhões de dólares em sistema anti-drone

No desenvolvimento da notícia, sabe-se que o Governo dos Estados Unidos autorizou a venda ao Qatar de sistemas 'antidrones' no valor de 1.000 milhões de dólares (cerca de 970 milhões de euros), divulgou esta terça-feira o Departamento de Estado norte-americano.

O Qatar pretende adquirir dez sistemas FS-LIDS, capazes de detetar 'drones' em baixa altitude, identificá-los e neutralizá-los por interferência eletrónica, e 200 intercetores Coyote Block 2.

Esta venda de equipamentos militares sensíveis teve que ser previamente aprovada pelo Governo norte-americano, referiu o Departamento de Estado em comunicado.

O FS-LIDS é fabricado pelo SRC Research Center, da Syracuse University, enquanto o Coyote é produzido pela Raytheon.

"A proposta de venda fortalecerá as capacidades do Qatar para responder às ameaças presentes e futuras" representadas pelos 'drones', salientou a diplomacia norte-americana.

Caso seja confirmada, esta venda de armas "irá atender à política externa e aos objetivos de segurança nacional dos Estados Unidos, ajudando a melhorar a segurança de um país amigo", acrescentou o comunicado.

Os rebeldes pró-iranianos houthis assumiram a responsabilidade por vários ataques com 'drones' contra vários países do Golfo.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia que Moscovo e Kiev têm feito um uso intenso de 'drones' nos combates.